В Киеве прошел самый масштабный протест с момента объявления военного положения

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Примерно тысяча человек собралась рядом с Домом профсоюзов в центре Киева для участия в акции протеста против действий Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, которые разместили соответствующее кадры.

"Мы воюем на фронте – а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!" – кричат митингующие.

Вход в Дом профсоюз перекрыли правоохранители.

Ранее митинг с требованием демобилизации украинских военных прошел в областном центре Сумы на северо-востоке Украины. В акции принимали участие в основном женщины и родственники военнослужащих.

Женщины вышли на митинг с плакатами, на которых были надписи: "Армия – не рабство", "В какой конституции военные стали рабами?", "Четкие сроки службы". По данным СМИ, родственники солдат ВСУ уже выходили на аналогичные митинги в других областных центра страны в течение года.

