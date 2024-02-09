Протестующие в центре Киева требуют вернуть Залужного – СМИ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Протестующие в Киеве вышли на акцию с требованием восстановить в должности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, в митинге участвуют несколько десятков человек. На место прибыла полиция.

8 февраля Залужный был отправлен в отставку с должности главкома ВСУ. Его место занял Александр Сырский, который до этого руководил сухопутными войсками.

Иностранные СМИ подметили, что украинские солдаты уже дали новому главкому прозвища Мясник и Генерал 200 из-за огромного количества потерь, которые понесли ВСУ под его руководством. Один из украинских капитанов указал на то, что назначение Сырского на пост является плохим решением.



Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины