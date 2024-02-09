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Биография нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти, презрения и омерзения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Он объяснил, что ненависть чувствуется ко всем причастным к развалу Советского Союза. Из-за этого исчезла огромная страна, а миллионы граждан "были обречены на страдания и смерть", отметил политик.

Он указал на презрение к западным странам, потому что они, по его мнению, продвигали народы РФ и Украины к Гражданской войне, и омерзение к человеку, "который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем".

"Пусть земля горит у него под ногами!" – резюмировал политик.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Валерия Залужного освободили от должности главкома ВСУ. Он поблагодарил его за достижения и победы и уточнил, что стране нужны новые подходы и стратегии. На пост главкома назначили командующего сухопутными войсками Украины Сырского.

Также украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от Сырского реалистичный и подробный план действий ВСУ на год. Также, со слов украинского лидера, новый главком представит на днях "команду перезагрузки ВСУ".

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