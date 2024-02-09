В ВСУ нового главкома Сырского называют Мясник и Генерал 200 – СМИ

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Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому такие прозвища как Мясник и Генерал 200 из-за высоких потерь, которые войска понесли под его началом. Об этом пишет американское издание Politico.

"Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: Мясник", – указано в сообщении.

Капитан ВСУ подтвердил изданию, что за новым главнокомандующим украинскими силами закрепилось такое прозвище и заявил, что его также называют Генерал 200", – в честь "груза 200", обозначения погибших военнослужащих.

Украинский капитан подчеркнул, что по его мнению, назначение Сырского на должность главкома ВСУ – "очень плохое решение".

В материале отмечается, что рядовые на Украине считают нового главкома командующим, который безрассудно подвергает подчиненных опасности на фронте. Так, Сырский известен в том числе тем, что повел ВСУ в "мясорубку" в Артемовске в ДНР, подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. Его место занял Сырский, который до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего ВСУ иного подхода к мобилизации и ротации военных.