09 февраля, 06:03Политика
В ВСУ нового главкома Сырского называют Мясник и Генерал 200 – СМИ
Фото: ТАСС/Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire
Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому такие прозвища как Мясник и Генерал 200 из-за высоких потерь, которые войска понесли под его началом. Об этом пишет американское издание Politico.
"Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: Мясник", – указано в сообщении.
Капитан ВСУ подтвердил изданию, что за новым главнокомандующим украинскими силами закрепилось такое прозвище и заявил, что его также называют Генерал 200", – в честь "груза 200", обозначения погибших военнослужащих.
Украинский капитан подчеркнул, что по его мнению, назначение Сырского на должность главкома ВСУ – "очень плохое решение".
В материале отмечается, что рядовые на Украине считают нового главкома командующим, который безрассудно подвергает подчиненных опасности на фронте. Так, Сырский известен в том числе тем, что повел ВСУ в "мясорубку" в Артемовске в ДНР, подчеркивает издание.
Ранее стало известно, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. Его место занял Сырский, который до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего ВСУ иного подхода к мобилизации и ротации военных.
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