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Валерий Залужный уволен с поста главкома ВСУ. Об этом в соцсетях заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава Минобороны страны подтвердил, что решение о необходимости смены руководства ВСУ принято, поблагодарив Залужного за все достижения и победы.

"Нужны новые подходы, новые стратегии", – написал глава оборонного ведомства Украины.

Между тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) также в своем телеграм-канале сообщил, что Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уведомил в своем телеграм-канале, что встретился с Залужным, чтобы обсудить, какое обновление нужно ВСУ, и кто может быть в обновленном руководстве. Позднее Зеленский заявил, что назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от возможной отставки Залужного. Он добавил, что приветствует "четкое заявление" главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что подобные изменения не затронут отношения Киева с партнерами.

Зеленский ранее подтверждал, что думает о замене Залужного. По его словам, Украине необходима перезагрузка и новое начало.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины