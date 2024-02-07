В НАТО заявили, что возможная отставка Залужного не повлияет на поддержку Киева

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НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Отставка Залужного. Это должны решать украинцы, НАТО не может тут ничего комментировать", – заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Столтенберг подчеркнул, что приветствует "четкое заявление" главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что подобные изменения не затронут отношения Киева с партнерами.

В конце января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке с должности, однако указа еще нет. Затем Минобороны Украины опровергло эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что думает о замене главнокомандующего ВСУ. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко отмечал, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины