Зеленский подтвердил, что думает о замене Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что думает о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он рассказал в интервью изданию Rai News.

По его словам, Украине необходима перезагрузка и новое начало. Речь идет не только о замене Залужного, но и целого ряда руководящих лиц страны, не только в военной сфере, добавил Зеленский.

Указ президента Украины об увольнении главкома ВСУ должен был быть подписан к концу недели с 29 января по 4 февраля, рассказывали западные СМИ. При этом Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По версии сербского издания Politika, Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины