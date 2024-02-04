США не будут мешать ситуации с вероятным увольнением главкома ВСУ Залужного - Белый дом

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США не будут вмешиваться в ситуацию с возможным решением украинских властей уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

"Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение. Поэтому мы не вмешиваемся в эти кадровые решения", – сказал он.

По его информации, Белый дом считает это суверенным правом Украины и президента страны Владимира Зеленского. При этом американский чиновник отказался отвечать на вопрос журналистов о том, повлияет ли отставка на ситуацию на фронте.

Ранее западные СМИ заявили, что Киев заранее предупредил администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По словам издания, в Белом доме не высказали поддержки по этому поводу, но при этом и не возразили против.

Указ президента Украины об увольнении главкома ВСУ должен был быть подписан к концу недели с 29 января по 4 февраля, рассказывали западные СМИ. При этом Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По версии сербского издания Politika, Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.

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