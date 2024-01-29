Залужному объявили об отставке с должности главкома ВСУ – депутат

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Главнокомандующему армией Украины Валерию Залужному объявили об отставке с должности, однако указа еще нет. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Он также написал, что главкому предлагали должность посла в европейской стране, однако тот отказался.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что Залужный и другие представители Минобороны страны направились под Харьков. Причиной стали опасения взятия РФ под контроль региона, указал он.

По словам эксперта, в регионе уже состоялась встреча украинского военного командования, на которой присутствовали Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и глава оборонного ведомства Рустем Умеров. Он отметил, что генералы пока не знают, какие принять меры для изменения ситуации.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины