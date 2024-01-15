В Великобритании сообщили о срочном отъезде Залужного под Харьков

Фото: ТАСС/Zuma/Ukraine Presidency

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и другие представители Минобороны Украины направились под Харьков. Причиной стали опасения взятия Россией под контроль региона, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Харьков – это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать", – подчеркнул Меркурис.

По словам эксперта, в регионе уже состоялась встреча украинского военного командования, на которой присутствовал Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и глава оборонного ведомства Рустем Умеров.

"Они, похоже, находятся в очень плохих отношениях, но они были вынуждены встретиться", – добавил Меркурис.

Как он отметил, генералы пока не знают, какие принять меры для изменения ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией. По его мнению, эта пауза поможет только России.

Между тем Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.

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