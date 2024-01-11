Зеленский отказался раскрыть потери ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не может раскрыть потери среди личного состава ВСУ. Такое заявление он сделал в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, трансляция велась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинский лидер отказался назвать точное число потерь среди вооруженных сил, однако признал, что в зоне боевых действий "гибнет все больше украинских солдат".

По мнению Зеленского, это происходит из-за того, что страны Запада медлят с поставками вооружений. В том числе он указал на нехватку в ВСУ систем противовоздушной обороны.

Президент Украины также заявил, что возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией. По его мнению, эта пауза поможет только Москве, так как через 2–3 года РФ "сможет переехать" Украину.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине. По его словам, потери противника за прошлый год составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.



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