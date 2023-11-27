Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинские женщины могут выступить против киевского режима и добиться свержения президента Украины Владимира Зеленского, считает глава Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Майдан – это легализация верхушечного переворота, который уже созрел. Но и огромные категории граждан недовольны существующей властью. Это вдовы, инвалиды, ветераны. Выйдут те самые украинские бабы, которые потеряли своих мужей, сыновей", – высказался он.

По его мнению, женский бунт был бы не слабее прежних.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, как украинские молодые люди пытаются уклониться от военной службы. По его мнению, у них отсутствуют мотивация и навыки. Кроме того, их никто не обучил должным образом, добавил Гагин.

До этого издание Le Figaro писало о том, что тысячи украинцев стали дезертирами, а моральный дух украинской нации пал.



Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ