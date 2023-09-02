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Украинские молодые люди пытаются уклониться от военной службы, поскольку у них отсутствует мотивация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина.

"Издание Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и о том, что моральный дух украинской нации пал", – сказал он.

Гагин отметил, что они не желают отправляться в зону боев и пытаются покинуть страну из-за отсутствия мотивации и навыков.

"Потому что он не обучен, не оснащен, да и российская армия все-таки одна из самых сильных армий в мире. Я думаю, что самая сильная армия, самая опытная армия и самая мотивированная", – добавил советник Пушилина.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении Киев стягивает свои тыловые подразделения ближе к фронту. Кроме того, в прифронтовых населенных пунктах противник организовал малые мобильные госпитали, предназначенные для стабилизации пациентов с целью последующей эвакуации. Также к линии соприкосновения ВСУ перебросили подразделения материально-технического обеспечения.

Издание Defense News писало, что ЦРУ скептически оценивает способности украинской армии пробиться через оборонительные рубежи ВС РФ в зоне спецоперации. В издании предположили, что неудачи Киева убедят президента США Джо Байдена отказаться от активных поставок ВСУ вооружений.

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