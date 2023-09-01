Киев ведет работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову – Марочко

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, активные действия по строительству фортификационных сооружений ведутся юго-восточнее населенного пункта Харьков. Помимо этого, роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования.

Марочко подчеркнул, что в работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы, а также частные предприятия.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении Киев стягивает свои тыловые подразделения ближе к фронту. Кроме того, в прифронтовых населенных пунктах противник организовал малые мобильные госпитали, предназначенные для стабилизации пациентов с целью последующей эвакуации. Также к линии соприкосновения ВСУ перебросили подразделения материально-технического обеспечения.

Издание Defense News писало, что ЦРУ скептически оценивает способности украинской армии пробиться через оборонительные рубежи ВС РФ в зоне спецоперации. В издании предположили, что неудачи Киева убедят президента США Джо Байдена отказаться от активных поставок ВСУ вооружений.



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