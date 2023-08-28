ВМФ РФ нанес удар по складу авиавооружения и боеприпасов ВСУ

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Российские силы ВМФ ударили по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии в ночь на 28 августа. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен", – говорится в публикации.

Ранее российские военные нанесли удар по центру принятия решений украинских войск. Действия осуществляли с помощью оружия морского и наземного базирования. Цель удара была достигнута, сообщили в Минобороны РФ.

В свою очередь, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику и личный состав ВСУ еще до их переброски на передовую. По его словам, удары российских военнослужащих по украинской военной инфраструктуре наносят сильный ущерб.



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