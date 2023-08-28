ВС РФ заняли опорный пункт на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские штурмовые подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив до роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"В ходе боя подразделения овладели опорным пунктом, разгромив до роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины (ББМ) "Козак". При этом отражены девять контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады", – сказал он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Офицер добавил, что штурмовая и армейская авиация смогла нанести 13 ударов по местам скопления живой силы и огневых средств ВСУ.

Всего за прошедшие сутки при помощи артиллерии и огнеметных систем были уничтожены три артиллерийских орудия Krab польского производства, два орудия Д-20, два минометных расчета, две ББМ "Козак", отметил он.

По словам Якимкина, также был уничтожен пункт боепитания и станция РЭБ "Буковель" в районе населенных пунктов Червоный Став, Лозовая, Синьковка, Свердловка и Кисловка.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские артиллеристы смогли уничтожить орудие ВСУ FH-70 производства стран НАТО в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

В ведомстве добавили, что быстрое уничтожение мобильных средств противника с использованием минимального количества боеприпасов стало возможным благодаря корректировке огня в режиме реального времени.



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