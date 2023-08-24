МО РФ сообщило об ударе по центру принятия решений ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла удар по центру принятия решений ВСУ. Об этом следует из ежедневной сводки Минобороны РФ, размещаемой в телеграм-канале ведомства.

По информации Минобороны России, ВС РФ ударили по центру принятия решений ВСУ с помощью высокоточного дальнобойного оружия морского и наземного базирования. В результате объект был полностью ликвидирован.

"Цель удара достигнута", – добавили в ведомстве.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что, подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

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