Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

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Подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.

"Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

Также под лозунгом оказания поддержки украинской стороне США начали зачищать военные арсеналы своих партнеров в разных регионах мира, обещая за это технику западного производства в рамках льготных поставок, подчеркнул Шойгу.

"По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить США немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности", – сказал министр обороны РФ.

На фоне спецоперации Россия в сжатые сроки увеличила производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, добавил он.

Помимо этого, Шойгу отметил высокий профессионализм и мужество, проявляемые российскими военнослужащими в конфликте.

Ранее глава Минобороны РФ заявлял, что зарубежная военная техника оказалась не такой безупречной, в отличие от российской, которая демонстрирует надежность и эффективность в реальных условиях.

В этом утверждении можно убедиться, если изучить экспозицию трофеев западной техники, захваченной во время проведения специальной военной операции на Украине и представленной на выставке "Армия-2023", отметил он.



Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на стенде Китая на форуме "Армия-2023"