Шойгу заявил, что западная военная техника оказалась не такой безупречной в бою

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Зарубежная военная техника оказалась не такой безупречной, в этом можно убедиться при посещении экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023", заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия форума.

"В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. <...> При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия", – сказал он.

Шойгу отметил, что предприятия и научно-исследовательские организации РФ в рамках мероприятия вместе с уже имеющимися разработками для гособоронзаказа ознакомят посетителей с проектами, которые были разработаны по их собственной инициативе.

Ранее сообщалось, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа в Кубинке Московской области, посетителям продемонстрируют трофейную военную технику НАТО, которая была захвачена в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Отмечалось, что за время проведения спецоперации российские военные сумели захватить образцы техники, в том числе боевые машины пехоты Bradley, а также танки Leopard и AMX.



Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV-90