Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Крупное подразделение из резерва ВСУ – 82-я десантно-штурмовая бригада, которая была брошена в бой на запорожском направлении уже понесла серьезные потери. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

"82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла", – рассказал он.

Соскин отметил, что последние подготовленные резервы ВСУ столкнулись с прекрасно укрепленными позициями российской армии на южном участке фронта и не смогли пережить столкновения высокой интенсивности.

По его словам, киевские власти засекретили информацию о потерях, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело контрнаступление украинских сил.

Ранее СМИ сообщали о том, что военные стратеги и западные политики уже начинают размышлять над новым украинским наступлением весной 2024 года.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что, подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

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