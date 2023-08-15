ВС РФ ударили по ключевым предприятиям военной промышленности Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские Вооруженные силы ночью осуществили удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара была достигнута, утончил Конашенков.

"Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб", – заключил генерал-лейтенант.

Накануне стало известно, что российские силы впервые уничтожили в зоне спецоперации испанский миномет Alakran. Конашенков рассказал, что объект ликвидировали на херсонском направлении. Кроме того, ВС РФ уничтожили три автомобиля ВСУ.

До этого сообщалось, что в ночь на 14 августа армия России атаковала по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских боевиков. Удары были нанесены с помощью морского оружия. Цель атаки была достигнута.

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