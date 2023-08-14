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13:50

Происшествия

Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО обнаружили и сбили над Белгородской областью украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты на российской территории. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"14 августа около 12:15 и 12:45 (по московскому времени. – Прим. ред.) пресечены попытки <...> атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация вражеских БПЛА не привела к разрушениям объектов на земле и пострадавшим среди жителей региона.

Ранее о ликвидации двух беспилотников днем 14 августа сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Накануне в Белгородской области средства ПВО РФ сбили по меньшей мере три вражеских БПЛА. Первый дрон пытался атаковать объекты на территории России утром, следующая атака была предпринята днем, а последняя – в районе 22:00.

Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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