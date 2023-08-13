Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: Министерсто обороны Российской Федерации

Российские средства ПВО в воскресенье сбили над Белгородской областью третий за день украинский беспилотник. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"13 августа около 22.00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал, ущерба объектам на земле не нанесено.

О первом успешном отражении атаки вражеского беспилотника 13 августа Минобороны отчиталось утром. Попытка атаки была предпринята в районе 11:00. Еще один БПЛА был сбит в районе Курской области.

Позже, в районе 13:30, над Белгородской области был сбит еще один украинский дрон. В результате ни пострадавших, ни разрушений не было.

Между тем губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что один из домов в Белгороде получил повреждения. Это, согласно предварительной версии, стало результатом атаки беспилотника.



Многоквартирный дом в Белгороде оказался поврежден после атаки беспилотника