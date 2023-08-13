13 августа, 22:58Происшествия
Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Фото: Министерсто обороны Российской Федерации
Российские средства ПВО в воскресенье сбили над Белгородской областью третий за день украинский беспилотник. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.
"13 августа около 22.00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал, ущерба объектам на земле не нанесено.
О первом успешном отражении атаки вражеского беспилотника 13 августа Минобороны отчиталось утром. Попытка атаки была предпринята в районе 11:00. Еще один БПЛА был сбит в районе Курской области.
Позже, в районе 13:30, над Белгородской области был сбит еще один украинский дрон. В результате ни пострадавших, ни разрушений не было.
Между тем губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что один из домов в Белгороде получил повреждения. Это, согласно предварительной версии, стало результатом атаки беспилотника.
Многоквартирный дом в Белгороде оказался поврежден после атаки беспилотника
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