Предварительной причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жилой дом в Белгороде получил повреждения вентилируемого фасада с 7 по 13 этажи. Предварительной причиной является атака БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин", – подчеркнул глава региона.

Пострадавших в результате взрыва нет. По словам Гладкова, на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы. По предварительной версии, повреждения дома были получены в результате атаки БПЛА.

Ранее губернатор Гладков сообщал об обстрелах трех районов со стороны украинской армии. Российские силы сбили два беспилотника. Пострадавших нет. Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом заявили в министерстве обороны РФ. Атака была пресечена около 11:00 по московскому времени.