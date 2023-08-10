В "Росэнергоатоме" заявили о сохранении угроз атак БПЛА по Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Попытки атак беспилотников на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) продолжаются, в связи с чем сохраняется реальная угроза ядерной безопасности. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

Тему беспилотных летательных аппаратов он назвал не просто тревожной, а опасной.

"Беспилотников очень много, каждый день фиксируется достаточное количество, с ними борются, и это действительно реальная угроза, в том числе и для ядерной безопасности", – сказал он.

В свою очередь, руководитель управления Роспотребнадзора по Запорожской области Наталья Хаттатова сообщила РИА Новости, что сейчас превышения пороговых уровней радиации на территории Запорожской АЭС и Энергодара нет.

Она напомнила, что с 1 июня Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило на территории Энергодара к медицинскому и санитарно-эпидемиологическому обслуживанию жителей города и работников ЗАЭС. Также в Энергодаре создано межрегиональное управление ФМБА и обеспечивающий его работу Центр гигиены и эпидемиологии.

По словам Хаттатовой, эти учреждения ежедневно проводят радиационные измерения на территории города и ЗАЭС.

Накануне украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. По заявлению силовых структур, повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей.

До этого сотрудники МАГАТЭ зафиксировали на периферии периметра противопехотные мины направленного действия. В агентстве подчеркивали, что они не угрожают безопасности станции.



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