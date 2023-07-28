В Росатоме заявили об "абсолютной безопасности" на Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Запорожская АЭС в настоящий момент находится в абсолютно безопасном состоянии, заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

"Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному", – заявил Лихачев.

По его словам, Росатом совместно с Росгвардией и ВС РФ будут и дальше обеспечивать безопасность ядерного объекта.

Ранее сообщалось о переводе пятого энергоблока ЗАЭС в режим холодного останова. До этого четвертый энергоблок станции перевели в состояние "горячий останов" с целью обеспечить паром ее нужды. Радиационный фон ЗАЭС после перевода оставался в норме.

ЗАЭС расположена в Энергодаре Запорожской области. Она имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью шесть гигаватт. Атомный объект является самым крупным в Европе.

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