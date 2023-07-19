В "Росэнергоатоме" заявили о высокой вероятности теракта Киева против Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вероятность теракта в отношении Запорожской АЭС все еще остается на высоком уровне. Таким мнением советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа поделился в эфире "Первого канала".

По шкале опасности от одного до десяти он остановился на цифре семь.

"С сожалением еще раз должен сказать, что наш основной враг – это даже не украинский режим, они (украинские власти. – Прим. ред.) несубьективны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить", – поделился Карчаа.

4 июля он сообщал о планах украинской стороны атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Он утверждал, что ВСУ хотели использовать высокоточное оружие и дроны-камикадзе. Также боевики Украины планировали сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, уточнял он.

На следующий день Минздрав Украины представил памятку рекомендаций по действиям при взрыве на ЗАЭС. Людям посоветовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой и аптечкой.

В ответ на обвинения Москвы Киев заявил, что планы взорвать ЗАЭС есть как раз у российской стороны. Эксперты МАГАТЭ осуществили проверку станции и не обнаружили признаков минирования, о которых сообщала Украина.

Позже глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация имела данные о подготовке Киева к удару по Запорожской АЭС.

В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС