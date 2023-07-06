Посол РФ в США призвал Вашингтон повлиять на Киев во избежание катастрофы на ЗАЭС

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Россия призывает США и страны Запада повлиять на киевский режим, чтобы избежать масштабной катастрофы на Запорожской АЭС, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны", – приводит ТАСС его слова.

Посол выразил сомнение, что граждане США и Европы хотят ядерной катастрофы из-за действий украинского лидера Владимира Зеленского.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что заявления украинской стороны о российских провокациях на ЗАЭС абсурдны. Он добавил, что помимо граждан РФ, там присутствуют эксперты МАГАТЭ, которые знают, кто обстреливает станцию.

4 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа предупредил, что Киев в ночь на 5 июля планировали атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Также в качестве одно из вариантов украинские боевики хотели сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами.

Сотрудники МАГАТЭ не выявили признаков минирования ЗАЭС, в чем обвиняла Россию украинская сторона. Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ "продолжают сохранять бдительность".

Кроме того, спутниковые снимки компании США Planet Labs не подтвердили наличие взрывчатки, установленной на крыше энергоблоков Запорожской АЭС.

В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС