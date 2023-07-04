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ВСУ в ночь на 5 июля могут атаковать ЗАЭС снарядами с ядерными отходами – Карчаа
Фото: пресс-служба УНМ ДНР
Украинская сторона в ночь на 5 июля планирует атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Об этом советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал в эфире "Россия 24".
По его словам, вместе с этим украинские боевики хотят сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами. Карчаа заявил, что они были вывезены 3 июля с Южноукраинской АЭС.
"Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами", – отметил он.
Ранее Карчаа сообщал, что Украина в ночь на 4 июля отключала Днепровскую ЛЭП, которая снабжала электричеством ЗАЭС.
В пресс-службе электростанции заявили, что ЗАЭС перевели на резервные источники питания. Уточнялось, что нарушений не было выявлено, радиационный фон оставался в норме.
Позже стало известно, что электроснабжение ЗАЭС было восстановлено.
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