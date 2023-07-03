Запад хочет устроить ЧП на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине – "Росэнергоатом"

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что страны Запада хотят использовать инцидент на Запорожской атомной электростанции, чтобы легализовать свое непосредственное участие в конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

Карчаа считает, что контрнаступление Украины уже "захлебнулось", и западные хозяева Киева понимают, что украинский режим не может вытянуть эту ситуацию. По его словам, Запад воспримет поражение Киева в конфликте как собственное, несмотря на то, что ставки западные страны взвинтили самостоятельно.

"Агрессивные западные политики готовы пойти на все. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой "шлюз" для легализации участия НАТО в конфликте", – заявил он.

Советник гендиректора "Росэнергоатома" считает, что именно для этого формируется образ России как страны, которая способна на акт ядерного терроризма. Он считает, что мы находимся в преддверии "куда более серьезных событий, чем это может показаться".

Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее письмо, в котором подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News, что Россия якобы планирует совершить теракт на ЗАЭС, потому что она "не заинтересована в безопасности на Украине".

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что подготовку сценария провокации киевского режима на Запорожской АЭС курируют спецслужбы Британии. По его данным, киевские власти рассматривают несколько вариантов сценариев провокации на Запорожской АЭС, в частности, нанесение ракетного удара или теракт.



Москва призвала ООН не допустить провокаций Киева на ЗАЭС