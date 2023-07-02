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Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что, по имеющимся у него данным, подготовку сценария провокации киевского режима на Запорожской АЭС курируют спецслужбы Британии, передает РИА Новости.

Ранее Рогов сообщал, что киевские власти рассматривают несколько вариантов сценариев провокации на Запорожской АЭС, в частности, нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть осуществлена до саммита НАТО, запланированного на середину июля.

"По имеющимся у меня данным, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно спецслужбы Великобритании. По крайней мере, именно они курируют эту провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ", – сказал агентству Рогов.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области. По его словам, украинские силы пытаются запутать разведку ВС РФ и скрыть основные силы, постоянно проводя маневрирование и переброску войск вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте.

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