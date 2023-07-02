В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов. В результате повреждения получили четыре домовладения, сообщил сегодня губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 12 минометных снарядов.Пострадавших нет. Осколками снарядов повредило четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. В селе Тулянка силами ПВО удалось сбить беспилотник противника. Обошлось без последствий", – уточнил он.

Также губернатор отметил, что в Белгородском районе 1 июля по селу Щетиновка было выпущено 14 артиллерийских снарядов, две гранаты противником были сброшены с беспилотников.

"Также под обстрел попала деревня Журавлевка. Били из артиллерии – зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий", – отметил Гладков.

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