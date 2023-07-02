05:38Политика
ВС РФ уничтожили украинский Starlink под Артемовском – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Артиллерия ВС РФ уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником Лелека-100, узел связи и пикап с группой пехоты", – приводит его слова РИА Новости.
Астафьев также рассказал об отражении атаки штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Берховка. По его словам, украинские силы пошли в атаку группой около 30 военнослужащих при поддержке четырех танков и трех БМП.
За первые же минуты боя два танка и два БМП ВСУ были уничтожены. Таким образом дальнейшее продвижение украинских сил было сорвано, сообщил начальник пресс-центра группировки.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. За минувшие сутки ВСУ потеряли 75 военных, три автомобиля и гаубицу Д-30.
До этого стало известно, что противовоздушная оборона Вооруженных Сил России (ПВО) сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими военными.
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