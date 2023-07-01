Российские военнослужащие отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении у Макаровки – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении в районе Макаровки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск Восток при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки", – приводит его слова РИА Новости.

Вертолеты армейской авиации также поразили скопления сил ВСУ в районах Макаровки и Новодонецкого, рассказал Чехов. Он добавил, что артиллерией группировки в районе Сторожевого были уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками ВСУ.

Кроме того, в районе Новоданиловки воздушная разведка группировки вскрыла перемещение разведгруппы украинских сил, а артиллерия нанесла ей огневое поражение.

Зенитчики группировки сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ типа "Фурия", резюмировал Чехов.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российская армия прикладывает все усилия, чтобы войска противника не прорвали линию обороны в республике. По его словам, ВСУ пытаются атаковать позиции ВС РФ, однако назвать это наступлением нельзя.



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