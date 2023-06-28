Песков ответил на обвинения в атаке ВС РФ на Краматорск

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Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на заявления со стороны Киева, который обвинил российскую сторону в гибели мирных граждан в Краматорске после ракетного удара.

"Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", – сказал Песков.

Ранее глава представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК по вопросам военных преступлений Украины Наталья Щукина заявляла, что почти 9 тысяч мирных жителей погибли в ДНР за последние девять лет из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Она добавила, что с 2014 года были ранены 12 505 человек, в том числе 762 ребенка.

До этого ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка. В результате погибли два человека, еще пять получили ранения.



Видео ликвидации опорного пункта ВСУ российскими артиллеристами появилось в Сети