Число погибших при обстреле Донецка ВСУ выросло до двух

Фото: телеграм-канал Readovka

Число жителей Донецка, погибших 25 июня в результате обстрелов ВСУ, выросло до двух. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, одна из пострадавших скончалась от ран.

"К сожалению, женщина 1956 года рождения, которая была ранена сегодня на Океанской улице в ходе обстрела Киевского района, умерла", – отметил Кулемзин в своем телеграм-канале.

Украинские войска днем в воскресенье нанесли удары по Киевскому району столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате обстрела на улице Тренева погиб один человек, были ранены еще пять.

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из "Градов"