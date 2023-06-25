В ЛНР сообщили об ударе по Луганску со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow

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Украинские войска нанесли удар по окраинам Луганска. По предварительным данным, они применили британские ракеты Storm Shadow, сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

Он уточнил, что взрыв в городе прогремел около 16:00 по московскому времени.

"На данный момент выясняю, куда прилетело, но сразу могу предположить, что использовались уже традиционные ракеты Storm Shadow, поскольку другие боеприпасы украинские к Луганску долететь не могут по причине отдаления от линии боевого соприкосновения", – отметил Марочко.

Ранее украинские войска обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска в Херсонской области. Предположительно, они выпустили ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По его словам, все обещанные Украине танки Challenger 2 были доставлены.

Ситуацию прокомментировали в российском МИД, подчеркнув, что подобное решение нацелено на накачивание Киева оружием. В ведомстве указали, что передача ракет ведет к эскалации обстановки в зоне спецоперации.

В свою очередь, российский диппредставитель в Лондоне Андрей Келин рассказал, что британские власти направили Киеву ракеты Storm Shadow, чтобы ВСУ могли наносить удары по городам России, в том числе по Крыму.

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