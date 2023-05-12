МИД РФ заявил, что оставляет за собой право ответить на поставку Киеву ракет Storm Shadow

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Решение Великобритании передать Украине ракетную систему Storm Shadow, которая способна наносить дальнобойный удар с повышенной точностью, является крайне враждебным шагом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ведомство отметило, что такое решение нацелено на накачивание Киева оружием, оно ведет к эскалации ситуации в зоне спецоперации.

"Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт", – указало министерство.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лондон готов перейти любые границы и перевести конфликт на новый уровень для утверждения себя в качестве неформального лидера НАТО на Украине.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", – добавили в МИД РФ.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев счел решение британских властей о ракетах Storm Shadow безответственным. Россия должна ответить на подобное жестким и ощутимым для Украины образом, сказал он.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву