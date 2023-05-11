Глава Минобороны Великобритании подтвердил поставки ракет большой дальности Украине

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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщает РИА Новости.

"Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности. <...> Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow", – сказал Уоллес.

Ранее информация о поставках Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow на Украину появилась в СМИ. Как уточняется, Лондон получил заверения от Киева, что ракеты не будут использовать по целям в России.

При этом неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил, что Storm Shadow "по-настоящему меняет правила игры" и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российские военные адекватно ответят на такие шаги. По его словам, в Кремле "весьма негативно" отнеслись к решению Лондона.

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