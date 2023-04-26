В Минобороны Великобритании заявили, что направили Украине снаряды для Challenger 2

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украине направили тысячи снарядов для танков Challenger 2. Он указал, что это, в том числе, боеприпасы с обедненным ураном, использование которых Великобритания не отслеживает.

При этом Хиппи отметил, что британцы вовсе не обязаны помогать украинцам обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.