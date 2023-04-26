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26 апреля, 19:45

Политика

В Минобороны Великобритании заявили, что направили Украине снаряды для Challenger 2

В Минобороны Великобритании заявили, что направили Украине снаряды для Challenger 2

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Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украине направили тысячи снарядов для танков Challenger 2. Он указал, что это, в том числе, боеприпасы с обедненным ураном, использование которых Великобритания не отслеживает.

При этом Хиппи отметил, что британцы вовсе не обязаны помогать украинцам обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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