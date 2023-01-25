Магазины Zara откроются в РФ под новым названием через 10 дней

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Магазины Zara откроются в России под новым названием через 10 дней, сообщил источник Москве 24.

Ранее в СМИ появилась информация, что первую торговую точку компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex, собирается открыть в московском торговом центре "Авиапарк". По некоторым данным, сеть магазинов Zara появится в России под названием Maag.

Позднее стало известно, что управляющая брендом Zara компания зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

В марте 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России. Позднее компания Inditex решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

Россиянам рассказали, когда откроются обновленные магазины Zara

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