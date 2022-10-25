Магазины Zara могут открыться в РФ весной 2023 года

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Магазины Zara могут снова открыться в России под новым названием весной 2023 года. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал рассказал, что окончательное название бренда пока не утверждено.

"При этом под новые магазины будет отшиваться отдельная коллекция, которая будет продаваться исключительно в России. Бренды Massimo Dutti и Oysho уйдут окончательно", – подчеркнул Сигал.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал наиболее вероятным сценарием сокращение торговых точек. При этом он отметил, что это необязательно будет носить массовый характер.

По его словам, при легком ребрендинге процесс займет не больше месяца, однако согласование сделки и оформление всех документов потребует больше времени. В связи с этим Люлин сделал вывод, что первые магазины начнут открываться в середине марта.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник сообщила, что магазины Zara останутся в России под названием "Новая мода". По данным издания, в общей сложности планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с Zara в Inditex Group. Кроме того, российский офис продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.



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