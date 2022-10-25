Zara останется в России с названием "Новая мода" – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Магазины Zara останутся в России под названием "Новая мода" (New fashion), сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Кроме того, в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с Zara в Inditex Group.

Российский офис продолжит работу, но уже под руководством ливанского бизнесмена, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что испанская группа Inditex ведет переговоры о дальнейшей судьбе российских активов с заинтересованными лицами. В числе магазинов группы Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

В начале весны 2022 года компания сообщила о прекращении работы магазинов группы на территории России. Онлайн-торговля товаров брендов также была приостановлена на неопределенный срок.

В июле появилась информация о возможном возобновлении работы магазинов сети Zara. Тогда уточнялось, что компания не может разработать план по возвращению на российский рынок.

18 октября СМИ проинформировали о размышлениях Inditex о передаче бизнеса стране, которая имеет с Россией дружеские взаимоотношения. Отмечалось, что в качестве таких рассматривают государство из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, в том числе ОАЭ.



Компания Inditex планирует передать бизнес "дружественной" для РФ стране – СМИ

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