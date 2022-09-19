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13:59

В ТЦ "Афимолл" в Москве вместо Zara откроют 10 новых магазинов

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Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Вместо Zara и магазинов других брендов, принадлежащих группе Inditex, в столичном торговом центре "Афимолл" расположатся десять других магазинов, рассказала генеральный директор владеющей ТЦ компании AFI Development Цвия Левиев. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, срок договора "Афимолла" с Inditex составлял 12 лет и должен был истечь весной 2023 года.

"Еще в прошлом году мы поняли, что с Inditex нужно перезаключать договор и искать им новые, большие по размеру площади, чтобы их магазины соответствовали современным концепциям. Поэтому, когда Inditex закрыли свои магазины, мы достаточно быстро поняли, что на текущие помещения нужно расторгать соглашения", – пояснила Левиев.

Она уточнила, что AFI Development продолжает переговоры с Inditex по условиям расторжения договоров. По словам Левиев, стороны не планируют разрешать этот вопрос в судебном порядке.

Левиев пояснила, что четыре магазина Inditex занимали в "Афимолле" 4,5 тысячи квадратных метров. К настоящему моменту на их месте уже открылись магазины Charuel и Mavelty, а в ближайшее время там также расположатся магазины Tezenis, Rendez-Vouz, "Слепая курица", 2MOOD, EMKA, LORE, BY Shop и Falconeri. Кроме того, вместе с Bershka (принадлежит Inditex) планируется открытие магазина Love Republic.

"Конечно, для нас было проблемой, что целая галерея с брендами Zara была пустой, мы постарались заполнить ее максимально быстро", – заключила Левиев.

В начале марта Inditex заявила о временном прекращении работы на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

12 июля стало известно, что компания Zara может вернуться на российский рынок в 2023 году. Тогда уточнялось, что сеть неспособна принять решение о том, как ей следовало бы возобновить работу на российском рынке. При этом речь шла о нескольких способах, которые уже до этого использовали другие иностранные компании.

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