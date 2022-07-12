Zara может вернуться в Россию в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Компания Zara может вернуться на российский рынок в 2023 году, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что на данный момент сеть неспособна принять решение о том, как ей следовало бы возобновить работу на российском рынке. При этом речь идет о нескольких способах, которые уже до этого использовали другие иностранные компании.
Так, например, сеть может продать бизнес местному партнеру, что отразится на названии магазинов. Также компания может продать права на франшизу – такой способ уже используют в Армении и Грузии.
Однако, пока решение не принято, владелец крупных магазинов Inditex собирается продлить аренду в торговых сетях на сегодняшних специальных условиях, то есть минимально оплачивать площади, пока они простаивают.
"В зависимости от торгового центра компания платит разные суммы, в среднем речь о минимальных платежах. Это так называемая оплата на эксплуатацию здания, то есть расходы на содержание общих зон и самого здания – его уборку, эксплуатацию, обеспечение безопасности и так далее", – рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
Кроме того, компания планирует продлить договоры до конца 2022 года. Отмечается, что в ряде случаев владельцы торговых центров получили предложение продлить специальные условия до 1 марта 2023 года.
Как предположили представители бренда, процесс переговоров по возвращению на рынок РФ может затянуться.
В начале марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.
Позднее сообщалось, что Inditex намерен в течение лета возобновить работу своих магазинов. Отмечалось, что возобновление деятельности в летнее время даст возможность продать продукцию старого сезона и войти в осень с новой коллекцией.
8 июня ретейлер заявил, что пока не планирует возобновлять работу магазинов Zara и Massimo Dutti в России. В компании отметили, что на данный момент никаких изменений в решении о приостановке работы магазинов и онлайн-продаж в РФ нет.
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