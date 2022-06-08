Ретейлер заявил, что Zara и Massimo Dutti не планируют возобновлять работу в РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ретейлер Inditex пока не планирует возобновлять работу магазинов Zara и Massimo Dutti в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского подразделения компании.

Представитель пресс-службы отметил, что на данный момент никаких изменений в решении о приостановке работы магазинов и онлайн-продаж в РФ нет.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Inditex намерен в течение лета возобновить работу своих магазинов в России. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева отметила, что точной даты открытия пока нет. По ее словам, возобновление деятельности в летнее время даст возможность продать продукцию старого сезона и войти в осень с новой коллекцией.

В начале марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

