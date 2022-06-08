Издатель Elle и Maxim объявил о приостановке выпуска журналов в РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance
Президент российской медиакомпании Shkulev Media Holding Виктор Шкулев заявил о приостановке выпуска печатных журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России. Об этом сообщает ТАСС.
Шкулев отметил, что сайты данных журналов продолжат работать.
"Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы", – заявил он.
По словам Шкулева, право работать с брендами Elle медиакомпания не утратила.
Он добавил, что выпуск бумажных версий журналов Elle и Maxim в России возобновится, когда международные бренды будут возвращаться в РФ.
Журналы Marie Claire и Psychologies, также входящие в медиагруппу, продолжают издаваться в России, отметил Шкулев.
Ранее стало известно, что издательский дом Condé Nast прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.
До этого была приостановлена бизнес-деятельность издательского дома в России, включая бренды "Vogue Россия", "GQ Россия", Tatler, Glamour, AD, CNX. Онлайн-магазин Condé Nast Store также прекратил оформление новых заказов.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Журнал Vogue приостановил вещание на своих платформах в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: