Издатель Elle и Maxim объявил о приостановке выпуска журналов в РФ

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Президент российской медиакомпании Shkulev Media Holding Виктор Шкулев заявил о приостановке выпуска печатных журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России. Об этом сообщает ТАСС.

Шкулев отметил, что сайты данных журналов продолжат работать.

"Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы", – заявил он.

По словам Шкулева, право работать с брендами Elle медиакомпания не утратила.

Он добавил, что выпуск бумажных версий журналов Elle и Maxim в России возобновится, когда международные бренды будут возвращаться в РФ.

Журналы Marie Claire и Psychologies, также входящие в медиагруппу, продолжают издаваться в России, отметил Шкулев.

Ранее стало известно, что издательский дом Condé Nast прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.

До этого была приостановлена бизнес-деятельность издательского дома в России, включая бренды "Vogue Россия", "GQ Россия", Tatler, Glamour, AD, CNX. Онлайн-магазин Condé Nast Store также прекратил оформление новых заказов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.