Condé Nast заявил о прекращении издательской деятельности в РФ

Фото: Zuma\TАСС
Издательский дом Condé Nast прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо главы компании Роджера Линча.
По словам Линча, в компании ожидают, что часть обязанностей продолжат выполнять 10% российского персонала.
Condé Nast до этого приостановил бизнес-деятельность в России, включая бренды "Vogue Россия", "GQ Россия", Tatler, Glamour, AD, CNX. Онлайн-магазин Condé Nast Store также прикратил оформление новых заказов.
Ранее испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить свою деятельность в РФ. Управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас добавил, что сеть магазинов планирует вернуться, как только позволят условия. В настоящее время Inditex следит за развитием ситуации на Украине.
Кроме того, в Минпромторге заявили, что IKEA и другие ретейлеры, приостановившие работу своих магазинов, планируют вернуться на российский рынок. Основная причина остановки деятельности иностранных компаний связана с логистическими трудностями.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
IKEA и Zara планируют вернуться на российский рынок – Минпромторг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: