Condé Nast заявил о прекращении издательской деятельности в РФ

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Издательский дом Condé Nast прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо главы компании Роджера Линча.

По словам Линча, в компании ожидают, что часть обязанностей продолжат выполнять 10% российского персонала.

Condé Nast до этого приостановил бизнес-деятельность в России, включая бренды "Vogue Россия", "GQ Россия", Tatler, Glamour, AD, CNX. Онлайн-магазин Condé Nast Store также прикратил оформление новых заказов.

Ранее испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить свою деятельность в РФ. Управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас добавил, что сеть магазинов планирует вернуться, как только позволят условия. В настоящее время Inditex следит за развитием ситуации на Украине.

Кроме того, в Минпромторге заявили, что IKEA и другие ретейлеры, приостановившие работу своих магазинов, планируют вернуться на российский рынок. Основная причина остановки деятельности иностранных компаний связана с логистическими трудностями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

