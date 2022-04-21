IKEA и Zara планируют вернуться на российский рынок – Минпромторг

IKEA, Zara и другие ретейлеры, приостановившие работу своих магазинов, планируют вернуться на российский рынок. Об этом заявили в Минпромторге.

Основная причина остановки деятельности иностранных компаний связана с логистическими трудностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.