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07:23

Маршрут военной техники к параду Победы проверили в Москве

городтранспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на маршруте следования военной техники, которая примет участие в параде Победы, проверили техническое состояние инженерных сооружений. Об этом со ссылкой на замглавы столицы Петра Бирюкова сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На маршруте следования военной техники расположено 78 инженерных сооружений – путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют", – пояснил заммэра.

В число подобных сооружений входят Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, а также Можайский путепровод.

Специалисты провели контрольные измерения этих объектов, рассчитав нагрузку. Это необходимо для обеспечения безопасного передвижения колонн техники.

Ранее сообщалось, что движение в Москве ограничат из-за подготовки к параду Победы. Ограничения будут действовать 21–22 и 25 апреля. Так, с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля ограничения коснутся 17 улиц.

25 апреля с 21:00 и до окончания мероприятия будут ограничено движение на улицах Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотный Ряд и Большой Никитской.

Танки-ветераны и современная техника примут участие в параде Победы в Москве

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